Наложен арест на имущество экс-главы Baku Steel Company Расима Мамедова, находящегося под арестом в связи с уголовным делом, передает АПА.

Наложен арест на Бакинскую Оксфордскую школу в поселке Бадамдар Сабаильского района Баку, завод, несколько частных жилых домов и дачу.

Стоимость этих объектов составляет в общей сложности около 70 млн. манатов.

Учредителем Бакинской Оксфордской школы является жена Расима Мамедова — Мехрибан Мамедова.

Сообщается, что часть арестованного имущества стоимостью около 30 млн манатов была оформлена на имя родственников Расима Мамедова. В связи с этим они подали ходатайство в суд на первом процессе, желая, чтобы они были признаны третьей стороной, которая выдвинула независимое требование. Суд оставил ходатайство без рассмотрения.