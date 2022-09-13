Как ранее сообщалось, сегодня президент Ильхам Алиев принял главного советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.

На встрече, обсуждались широкомасштабные провокации, совершенные 13 сентября вооруженными силами Армении на Кельбаджарском, Лачинском и Зангиланском направлениях границы двух стран.

Глава нашего государства отметил, что Азербайджан принял меры по реагированию на эти провокации со стороны Армении и что всю ответственность за провокации несет политическое и военное руководство Армении.

В ходе беседы была подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе, нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продолжения мирной повестки дня.