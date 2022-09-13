В Ереване знают, что так как его территориальные притязания к Азербайджану незаконны, и так как вся эта военная напряжённость проистекает именно из этих притязаний, добиться вовлечения ОДКБ в данное противостояние трудно. Об этом заявил глава политической партии «REAL» Ильгар Мамедов в эксклюзивном интервью изданию Minval.az.

— Сегодня ночью на азербайджано-армянской границе шли ожесточенные бои в связи с вылазкой армянских диверсантов. Как Вы считаете, чем обусловлена эскалация на госгранице?

— Причин много, как всегда. Это и попытка Пашиняна подпортить участие Турции и Азербайджана на предстоящем саммите Шанхайской Организации Сотрудничества в Ташкенте, и его стремление сорвать газовые соглашения Азербайджана с Евросоюзом, которые в условиях разворачивающегося энергетического кризиса приобретают особый вес. Армения, проигрывая политические и экономические процессы, как обычно решила спровоцировать боестолкновения, чтобы привлечь внимание к своим никчемным притязаниям.

— Ночью в Армении прошло заседание Совета безопасности, на котором было решено официально обратиться к России «с целью задействования положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». То есть, получается, что Армения намерена втянуть Россию в вооруженный конфликт – с учетом пунктов договора о взаимопомощи? Армения обратилась и в ОДКБ. Каковы будут последствия этого обращения?

— В Ереване знают, что так как его территориальные притязания к Азербайджану незаконны, и так как вся эта военная напряжённость проистекает именно из этих притязаний, добиться вовлечения ОДКБ в данное противостояние трудно. Поэтому, Пашинян демонстративно апеллирует к ОДКБ, чтобы в очередной раз получить отказ. Он считает, что таким образом сможет постепенно вывести свою страну из союзнических отношений с Россией, а в будущем примкнуть к другим глобальным силам. Москве же он, полагаю, нашёптывает, что, мол, небольшая вспышка, наподобие вчерашней, сделает невозможным газовые соглашения Азербайджана с ЕС, и это поможет России в её противостоянии с Западом.

— Франция созывает Совет безопасности ООН для обсуждения обострения на армяно-азербайджанской границе. Что вы можете сказать по этому поводу.

— При том количестве жертв, которое мы все видели вчера и сегодня, конечно же будут собираться и Совет Безопасности ООН, и органы ОБСЕ. Кто-то формально должен был это инициировать. Сделала Франция, ну и пусть. Эти организации 30 лет были безразличны к миллиону азербайджанских беженцев, тысячам квадратных километров наших оккупированных земель, и десяткам тысяч человеческих жертв. Азербайджан имеет полное право защищать себя от любой агрессии и территориальных аппетитов других стран. Нам есть, что сказать на этих площадках.

— Сегодня премьер-министр Пашинян сделал ряд заявлений в парламенте своей страны. Как вы думаете, будут ли эти заявления способствовать нормализации ситуации?

— Сегодняшняя его речь в парламенте показывает, что Армения фактически вышла из Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Последующие шаги Азербайджана должны исходить из этого факта. В частности, азербайджанцы Зангезура ничем не хуже армян Карабаха, и их права теперь должны быть включены в повестку дня переговоров в полном объёме.

— Главный советник госдепа США по Кавказу Филип Рикер прибыл сегодня в Баку. Что Вы думаете по поводу этого визита?

— США будут пытаться внести свой вклад в достижение мирного договора, который, в целом, уже виден на горизонте. В политическом смысле это можно только приветствовать. Но пока мы не можем знать, с чем именно приехал этот дипломат.

— И еще вопрос: Евросоюзу или России удастся взять верх в посредничестве в данной эскалации? Ведь Москва очень ревностно отнеслась к тому факту, что Брюссель стал посредником в переговорах между Баку и Ереваном?

— Ревность ревностью, но победят интересы. И Евросоюз, и Россия заинтересованы в скорейшем урегулировании проблем между Азербайджаном и Арменией. Вопрос только заключается в том, кто в какой мере понимает этот свой интерес, и кто будет действовать рациональнее с точки зрения этого интереса. Если кто-то действует иррационально, тот и потеряет.

Беседовала Яна Мадатова