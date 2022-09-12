В Азербайджане в августе 2022 года зафиксирована инфляция на уровне 0,9% против инфляции в 0,5% в июле, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Госкомитет по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в августе составила 0,9%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,2%, непродовольственные товары подорожали на 0,6%, услуги — на 0,7%», — отметили в Госкомстате.

Инфляция в августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года составила 14,2%. При этом продовольственные товары в августе 2022 года по сравнению с августом 2021 года подорожали на 20,8%.

По данным статистики, в августе мясо и мясная продукция подорожали на 2%, хлебобулочная продукция — на 2,7%, спиртные напитки — на 0,1%, молочная продукция — на 0,8%, минеральные и прохладительные напитки — на 0,8%, сливочное и растительное масла — на 1,1%, яйца — на 5,6%, овощи — на 3,1%.

В августе фрукты подешевели на 3,5%, рыба и рыбная продукция — на 0,5%, цены на табачные изделия не изменились.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец августа 2022 года составила 13,2% (на конец июля 2022 года — 13%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец августа составила 18,9%, по непродовольственным товарам – 7,2%, услугам — 10%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2021 году составила 6,7%.