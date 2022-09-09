Вооруженные силы Украины три дня контрнаступления на харьковском направлении продвинулись на 50 км. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook.

«Силы обороны ведут успешное контрнаступление на харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные cилы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 км за три дня», – сказано в сообщении.

Согласно данным разведки, отдельные подразделения российских войск понесли значительные потери и пытаются эвакуировать раненых и поврежденную военную технику в районы Ольховатки и Бородоярского Харьковской области (недалеко от освобожденной Балаклеи).

«Личный состав российских войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию Российской Федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев», – говорится в сводке.