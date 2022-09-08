На административном здании в Балаклее вывесили украинский флаг.

Местные Tg-каналы пишут, что подразделения ВСУ вошли в город.

«Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли», — сообщили изданию «Страна» жители города.



1 из 1 - +

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал в своем телеграм-канале эмодзи украинского флага. Других комментариев от украинского руководства пока не было.