7 сентября азербайджанская общественность стала свидетелем политически значимого события. Милли Меджлис вынес на обсуждение проект Закона «О политических партиях». Данное событие можно и даже нужно по праву назвать весомым шагом в сторону переоформления политической конфигурации страны. Нельзя забывать о том, что политические партии являются основным легитимным институтом как участия в политической жизни страны, так и в конкуренции за политическую власть.

Попытаюсь вкратце, буквально в нескольких тезисах поделиться собственной точкой зрения по некоторым вопросам, которые уже сегодня активно обсуждаются на различных платформах глобального интернета.

Почему именно сейчас законопроект вынесен на обсуждение? Позволю себе предположить, что новый законопроект является всего лишь очередным этапом в процессе выстраивания новой политической конфигурации страны. Нельзя исключать и то, что учитывая интенсивно меняющиеся геополитические реалии в связи с войной в Украине, процесс переоформления политической системы страны будет подвержен определенной корреляции.

Кроме того, нестабильность внутриполитической ситуации у соседей Азербайджана также может вызвать необходимость в содержательном укреплении политической системы страны. В тоже время нельзя забывать и о том, что тема «формирования новой политической конфигурации» уже около двух лет интенсивно повторяется в риторике президента страны. Собственно говоря, реформирование является, пожалуй, одним из самых основных инструментов государственного управления Ильхама Алиева.

Благодаря новому законопроекту будет откорректирован внутриполитический образ страны. Новый законопроект призван определить демократические приоритеты в системе политических отношений. Конечно, учитывая современные реалии международных отношений, а также наблюдаемые тенденции — попытки ограничить полноценный суверенитет молодых государств, предположу, что новый законопроект призван ограничить возможность превращения политических партий для третьих стран в инструмент оказания давления на власть и подрыва политической стабильности внутри страны.

Лично меня как политолога по образованию радует тот факт, что власть инициирует политическую актуальность партий. Долгие годы политические партии были задвинуты на второстепенные роли в системе политических отношений. Большая часть общества даже и не подозревала о существовании многих политических партий. Сегодня ситуация качественно иная. Посредством данного законопроекта власть усиливает роль партий в политической системе страны. Считаю, что это обстоятельство является свидетельством приверженности президента Ильхама Алиева именно демократическому курсу государственного строительства.

Развивая данный контекст, необходимо подчеркнуть принципиальную значимость партий в углублении демократических традиций страны. Политические партии, а точнее их существование и развитие являются принципиальными критериями демократических отношений. Партии олицетворяют свободу собраний, свободу волеизъявления, свободу слова, свободу выбора и т.д. Отчасти поэтому любые инициативы в сторону развития политических партий служат усилению демократии и обогащению демократических традиций страны и народа.

Говоря о новом законопроекте, не могу не затронуть тему политического диалога. Многочисленные инициативы президента в области развития атмосферы политического диалога являются одними из основных характеристик его политики. Отчасти поэтому могу предположить, что новый законопроект как раз и есть продолжение темы политического диалога. Новый законопроект призван еще и уравновесить статусы политических партий. Он служит процессу обеспечения общественного консенсуса. В противном случае новый законопроект не был бы выставлен на обсуждение.

Более того, напомню, что чуть раньше Милли Меджлис официально обратился к политическим партиям с просьбой представить свои предложения по поводу нового закона. Напомню, что еще два года назад отдел по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента открыто обращался к руководителям партий с просьбой представить свои предложения и разработки по вопросу усовершенствования Закона «О политических партиях».

Конечно, будет критика и, в первую очередь, со стороны тех партий, которые априори избегают диалога и общественного консенсуса. Однако демократический маховик запущен и партии, которые по определению не могут, не хотят или не готовы к профессиональным отношениям в политике и игнорируют национальную солидарность в угоду субъективных интересов, будут задвинуты в политический архив страны.

Асиф Адиль