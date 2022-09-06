Еврокомиссия, как и анонсировалось, утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Ограничительная мера начнет действовать с понедельника, 12 сентября. Об этом сообщили в ЕК.

Там добавили, что приоритетно шенгенские визы гражданам РФ должны выдаваться по гуманитарным причинам, и в последнюю очередь – в туристических целях.

Также консульствам стран ЕС рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.