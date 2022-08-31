ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) сделало парковку автомобилей на Сумгайытском железнодорожном вокзале платной.

Об этом сообщает АЖД.

Сообщается, что парковочная зона состоит из 2 частей: надземной и подземной. На территории может одновременно парковаться до 120 автомобилей. Наземная парковка вмещает 75 автомобилей, а подземная — 45 автомобилей. Стоимость парковочного места составляет 50 гяпиков за 12 часов на наземной стоянке и 1 манат на подземной стоянке.

Платежи осуществляются только по пропускным картам, которые можно приобрести в кассах АЖД. После 12 часов стоянки дополнительная плата насчитывается за каждые 3 часа парковки (50 гяпиков для наземной и 1 манат для подземной стоянки).