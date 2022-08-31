Мораторий на рыбную ловлю, введенный в Азербайджане 1 мая из-за начала сезона нереста, истекает 1 сентября.

Об этом говорится в совместном заявлении Государственной службы экологической безопасности и Управления полиции на водном транспорте.

Обе структуры доводят до сведения граждан, желающих заниматься промышленным рыболовством, что при ловле рыбы следует использовать только рыболовные снасти, не запрещенные законодательством.

Лица, которые во время охоты используют ядовитые, химические и взрывчатые вещества, а также синтетические сети, электротоки, острые крючки и другие запрещенные инструменты, будут привлечены к уголовной ответственности Управлением полиции на водном транспорте.

Лица, желающие заниматься промышленным рыболовством, должны обратиться в центр Службы ASAN №5 и получить соответствующее разрешение.