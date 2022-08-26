В зоне временного размещения РМК опять неспокойно. Утром 25 августа, как уже сообщал Minval, в Ханкенди прогремели взрывы, затем начался пожар. «Правоохранительные структуры», созданные сепаратистами, тут же объявили о начале расследования. Сначала появилась первая официальная версия: дескать, взорвался газовый баллон. Потом, когда сеть и ТГ-каналы заполнило видео, запечатлевшее, что взрывов больше чем один, да и произошло все явно не в жилом секторе, появилась новая «отмазка»: оказывается, пожар и взрыв произошли в цехе кислородного оборудования, и это взорвались баллоны высокого давления с кислородом. Вскоре стало известно, что в рамках «расследования» задержаны три, а по другим данным, четыре человека, «власти» заверяют, что пожар локализуется, и призывают не паниковать.

Однако уже через несколько часов после теракта ереванский блогер Роман Багдасарян раскрыл по-настоящему сенсационные подробности: «Год назад тут уже были взрывы. Год назад тут тайно представители карабахского клана хранили гранаты и всякое ворованное оружие. Судя по всему, часть гранат продолжали хранить тут. Это место для тайного хранения оружия в пошивочном цехе? Может хватит врать?»

В самом деле, о том, что зона временного размещения РМК перенасыщена нелегальным оружием, Minval рассказывал уже неоднократно. Более того, это оружие уже «заговорило» — достаточно вспомнить, как один субъект решил бросить гранату в азербайджанских полицейских и российских миротворцев, другой — принялся палить из окна своей квартиры.

Тем более нет сомнений, что волна террора докатилась до Ханкенди из Еревана. Где имел место не только взрыв на рынке «Сурмалу», который власть категорически отказывается признать терактом. В Ереване врываются с гранатами в банковские офисы, здесь продолжается волна телефонного террора, из-за угрозы взрыва синхронно с пожаром на рынке «Сурмалу» эвакуировали метро…

Наконец, все происходит на фоне очередного обострения внутриполитической ситуации в Армении. Где возвращение под контроль Азербайджана Лачина, Забуха и Суса по понятным причинам взвинчивает страсти. И то, что «вирус нестабильности» без труда проникнет из Еревана в Ханкенди, было понятно еще в самом начале.

Но здесь есть очень важное отличие. Армения, по крайней мере на бумаге, самостоятельное государство, и как там разбираются (и разбираются ли вообще) с собственными террористами — это внутренние дела РА. Но Карабах, включая зону временного размещения РМК— это суверенная территория Азербайджана. И если эти территории захлестывает волна террора made in Armenia — Азербайджан не может и не будет здесь сторонним наблюдателем. Да, пока речь идёт об отдельных инцидентах. Но если активность террористов пересечёт «красную черту» — тогда уже на повестке дня окажется проведён в зоне временного размещения РМК азербайджанской антитеррористической операции. На что у нашей страны есть и ресурсы, и инструменты, и правовые основания.

И если о таком варианте в Ханкенди и Ереване не подумали, это еще ничего не меняет.

Нурани, обозреватель