Министры обороны Турции и США Хулуси Акар и Ллойд Остин обсудили боевые действия в Украине и вопросы поставок Анкаре истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турецкого ведомства.

«Министры обсудили вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности в рамках НАТО, ситуацию в Украине, двусторонние и региональные проблемы, борьбу с терроризмом, а также поставки F-16», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил, что Соединенные Штаты и Турция ведут переговоры о поставках Анкаре истребителей F-16.