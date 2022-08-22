На убийство Дарьи Дугиной, дочери Александра Дугина, отреагировал президент России Владимир Путин: «Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной – светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем».

Расследование убийства тем временем продолжается. ФСБ России уже озвучило свою версию, предсказуемо обвинив в происшедшем «спецслужбы Украины». назвали даже имя обвиняемой — некая Наталья Вовк, которая приехала на фестиваль «Традиция» вместе с дочерью Софией, а после подрыва уехала в Эстонию через Псков. Власти Украины, напомним, отвергли свою причастность к убийству Дугиной еще на той стадии, когда обвинения в адрес Киева тиражировали роспропагандисты, а не чекисты. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг причастность Киева к взрыву, подчеркнув, что Украина «не уголовное и тем более не террористическое государство».

Но в РФ продолжают официально раскручивать «украинский след». Впрочем, ФСБ пока что не уточняет, имеют ли вышеупомянутые дамы отношение к новоявленной «Национальной республиканской армии». Напомним: как заявил в своём YouTube-канале экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, ответственность за взрыв взяла на себя именно эта доселе никому не известная группировка. Пономарев даже зачитал их манифест, отметив, что на это его «уполномочили» сами террористы.

Понятно, что Пономарев банально и не на шутку «подставил» власти Украины: находясь в Киеве, он не просто зачитывает в эфир манифест ранее не известных террористов, но еще и намекает на их связь с «Русским легионом», воюющим сегодня на стороне Украины.

Стоит ли «с порога» верить такого рода сенсационным откровениям — вопрос открытый. «Ложный след» в вопросах ответственности за теракты возникает очень часто. Особенно если его наводят специально. Сомнения в «украинской» версии убийства есть, и серьезные. Киев, для которого очень важны симпатии западного политикума и общественности, не станет «мараться» в откровенный террор. Даже если предположить, что убить готовились Александра Дугина, а не его дочь — все равно смысла так рисковать не просматривается. Тем более сомнительно, что гражданка Украины смогла провезти через границу России взрывное устройство и заложить его под внедорожник Дугиной на фестивале «Традиция» с усиленными мерами безопасности. Особенно для VIP-ов.

И вряд ли стоит напоминать, что крайне неубедительная — и это еще мягко сказано — «украинская версия» не является единственно возможной. В оппозиционном секторе соцсетей, точно так же как и в украинских пабликах, обсуждается версия «внутривластных», точнее, «околовластных» разборок. СМИ уже сообщали о таинственных смертях олигархов и военных разработчиков в РФ. Впрочем, насколько она убедительна, вопрос открытый.

Наконец, есть еще и немалая вероятность «армянского» следа, и он многократно убедительнее и наспех сфабрикованного «украинского», и даже, возможно, «внутривластного». Дугин был активно вовлечён в события на российско-азербайджанском треке, участвовал даже в экспертной конференции в селе Джоджуг Марджанлы, с его именем связывали пресловутый «план Дугина» — содействие РФ в освобождении не то трёх, не то пяти районов в обмен на вступление Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС. Впрочем, можно ли было назвать Александра Гельевича другом Азербайджана, есть большие сомнения. Тот же Дугин неоднократно озвучивал и угрозы в адрес Баку, намекая, что у стран, которые «ссорятся» с Россией, возникают проблемы с территориальной целостностью. И даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне делал прозрачно-угрожающие намеки: «Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, все это совершенно замечательно и радостно. Но политика – такая вещь, что ты не сможешь удержать свою состоявшуюся победу, если не будешь побеждать завтра. Политика – это всегда открытый процесс. Если не закрепить итоги победы завтра, можно потерять все». После чего дал понять, чего именно ждут в Москве от Баку: дескать, «сейчас пришло время Баку вступать в ОДКБ и ЕАЭС», и «отодвигание» этого процесса может вызвать «непонимание» у Москвы.

Но в армянской радикальной «тусовке» Дугин воспринимался и воспринимается как лоббист интересов Турции и Азербайджана в России (хотя в реальности он больше занят продвижением интересов России в Азербайджане).

И сегодня, когда на фоне передислокации Лачинского коридора уровень антироссийских настроений в Армении достиг пика, у кого-то действительно могли сработать старые традиции политического террора, которые в Армении уходят корнями в позапрошлый век и после этого не прерывались. Но, похоже, как и с терактом на Пушкинской площади, армянский след расследовать по-настоящему просто не станут. Куда «безопаснее» свалить все на Украину. Тем более что «украинская версия» вполне могла показаться кому-то удобным способом решить сразу несколько пропагандистских задач. Таким образом создаётся почва для обвинения в поддержке террора в адрес и Украины, и Эстонии (чем уже занимается, к примеру, сенатор Джабаров). Подстегивается ненависть к Украине — притом что в РФ уже даёт о себе знать усталость от официальной агрессивной пропаганды.

Но на самом деле все не так просто. И не только потому, что если Украина в состоянии проводить точечные теракты в Подмосковье, то это провал ФСБ по всем статьям. Просто… хорошо, конечно, что убийство Дугиной ФCБ раскрыло так быстро. Но, стесняемся спросить, как скоро нам назовут заказчиков убийства Орхана Джемаля? Когда будет раскрыто убийство Бориса Немцова? Когда мы узнаем имена убийц Анны Политковской? И Владислава Листьева? А то выборочная какая-то получается оперативность.

Нурани, обозреватель