Российские специалисты внимательно изучают захваченную в Украине зарубежную военную технику, а также разрабатывают способы ее подавления, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1», показанном в воскресенье.

«Конечно, им [трофейным оружием] занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны — чем его можно поражать, его основные недостатки», — сказал глава военного ведомства.