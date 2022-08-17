В Грузии требуют ввести визовый режим с Россией из-за наплыва людей. Как сообщает «Коммерсант», более 20 некоммерческих организаций подписали об этом заявление.

В письме сказано, что темпы прибытия людей из РФ в Грузию сильно повысились.