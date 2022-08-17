«Свобода, равенство, братство». Этот девиз, провозглашенный в период Великой французской революции, актуален на все времена. Сей лозунг даже принят на вооружение Французской республикой XXI века.

Но давайте взглянем правде в глаза. Действительно ли нынешняя Франция следует непреложным постулатам, отображенным в этих трех кратких, но емких словах. Ответ однозначен: нет.

Сегодня французское общество предало заветы своих предков. О какой свободе или братстве может идти речь, если нынешние политики всего лишь марионетки в руках тех, кто своими материальными благами, закрыл тему Великой революции.

Достаточно следовать алгоритму всех президентов Франции: ни один из них не следовал одному из главных пунктов: «равенство».

Вообще, Франция считает себя изысканной и изнеженной страной, где насилию есть место лишь в комиксах. Однако, именно с подачи отдающий лоском Николя Саркози, СБ ООН дал команду «фас» на бомбардировку Ливии, лидер которой Муаммара Каддафи яро сопротивлялся интеграции извне.

А между прочим, именно благодаря финансовой поддержки Каддафи в размере 5 миллиардов долларов, Саркози в свое время стал президентом. Деньги-то большие, а возвращать долг не хочется. Вот потому и Франция ринулась в бой за «свободу и равенство».

Я бы мог понять французский образ жизни, базирующейся на вышеупомянутых «трех китах» независимости, если бы не статистика. Колючая и правдивая.

Оказывается, вся эта мишура, которой обвешиваются европейские «правдолюбы» и «радетели прав человека» нацелена лишь на одно: запудрить мозги всем, в том числе и внутренней аудитории.

Франция и различные так называемые правозащитные организации, бросались на амбразуру «кровожадных» азербайджанцев, которые только и делали, что думали как-бы «истребить» армян.

Европа, особенно Франция, не скупилась на гневные резолюции, спичи, доклады. Мол, Азербайджан – страна, где «ущемляются права этнических меньшинств».

Но вот оказия. Люфт между сказанным и реалиями более чем заметен.

Обратимся к статистике, которая изобилует интересными фактами. Оказывается, в прошлом году в «демократической» Франции зарегистрировано 1659 случаев антирелигиозных нападок.

И что совсем не поддается логике, 52 процента носит антихристианский, 35% — антисемитский, 13% — антимусульманский характер.

И после всей этой ксенофобии, что царит во Франции, Париж смеет выступать с сентенциями, в частности, в адрес Азербайджана?

Тем не менее, имидж одного из столпов «демократии» – Франции тает на глазах. И потому неудивительно, что одним из главных «тормозов» в карабахском треке являлась именно Франция в составе Минской группы ОБСЕ.

Согласитесь, не прибравшись дома, в чужое жилье не лезут. А французам свой ксенофобский «мусор» разгребать и разгребать…

Фарид Теймурханлы