Все билеты на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между «Викторией» (Пльзень) и «Карабахом» в Чехии проданы, сообщается на официальном сайте представителя Пльзеня.

Билеты закончились через два часа после поступления в продажу.

Капитан команды вратарь Лукаш Хейда сказал, что доволен этой новостью. По словам 32-летнего голкипера, он рад, что они снова смогут рассчитывать на поддержку болельщиков в домашнем матче.

Встреча, которая состоится 23 августа на «Дусан Арене», начнется в 23:00 по бакинскому времени. Первый матч состоится 17 августа в Баку.