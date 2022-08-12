Армяне, проживающие в Карабахе, должны сделать правильный шаг. Они должны понимать, что их будущее зависит только от их интеграции в азербайджанское общество. Иначе нельзя. То есть мы живем в реальной жизни. Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана с точки зрения экономики, географии, транспорта, с точки зрения истории, с точки зрения международного права.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в интервью Азербайджанскому телевидению.

По словам главы нашего государства, если кто-то в Карабахе до сих пор говорит о каком-то статусе или независимости ради популизма или потому, что кого-то боится, знайте, что он первый враг армянского народа. Потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни особых привилегий. Они такие же, как и все остальные граждане Азербайджана. Как защищены права граждан Азербайджана, так защищены и их права. Как защищаются права народов, проживающих в Азербайджане, так и они должны защищаться. Это единственный способ.