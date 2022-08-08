Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал помощь в урегулировании ситуации вокруг Украины и продолжает это делать, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что президент Эрдоган неоднократно предлагал свои услуги и прикладывал усилия для того, чтобы инициировать мирный процесс. Мы знаем, что была достаточно велика его роль в организации весьма и весьма хороших условий для проведения нескольких раундов переговоров между российской и украинской делегациями. И президент также продолжает такую политическую волю изъявлять — прикладывать усилия для того, чтобы помочь такому процессу», — сказал представитель Кремля, комментируя итоги сочинских переговоров Эрдогана с главой российского государства Владимиром Путиным.