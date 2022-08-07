Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведущие страны мира заинтересованы в сотрудничестве с Анкарой в сфере беспилотников. Об этом турецкий лидер сказал на церемонии открытия «научной долины» в пригороде Стамбула Коджаэли, которую транслировал телеканал TRT.

«Вчера мы говорили с Владимиром Путиным в Сочи. Ранее говорили в Тегеране. В мире есть суперсилы, которые хотят войти с совместными инвестициями с нами в этой области», — отметил он.

Подробностей переговоров с российским президентом в сфере беспилотников глава Турции не привел.

Ранее Эрдоган по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Сочи рассказал журналистам президентского пула, что турецкая и российская стороны договорились о планах выведения двусторонней торговли до $100 млрд в год. По его словам, лидеры двух государств намерены развивать сотрудничество во всех областях, включая энергетику, торговлю, туризм, сельское хозяйство.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что Анкара и Москва договорились о переходе к торговле в рублях. По мнению президента Турции, это «станет серьезным источником доходов для Турции и России».