Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в связи с нападение на посольство Азербайджана в Великобритании, об этом М.Захарова написала на своей странице в Telegram.

«Шокирована историей с нападением радикалов на Посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал.

Неприкосновенность территории диппредставительств — краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие «инциденты» — из ряда вон.

На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства».

«Вопрос к британским властям и полиции, которые должны обеспечивать безопасность посольства и дипломатов: где же вы были?», — написала она.