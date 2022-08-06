Создана Рабочая группа по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана, распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Руководитель Рабочей группы:

Министр энергетики

Члены Рабочей группы:

замминистра экономики

замминистра финансов

замминистра экологии и природных ресурсов

замминистра сельского хозяйства

замминистра цифрового развития и транспорта

замминистра по чрезвычайным ситуациям

первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре

зампред правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана

зампред ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»

вице-президент ОАО «Азерэнержи»

зампред ОАО «Азеришыг»

вице-президент SOCAR.

Согласно распоряжению, Министерству энергетики поручено выполнять функции секретариата Рабочей группы и организовывать заседания Рабочей группы не реже одного раза в квартал.