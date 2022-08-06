Создана Рабочая группа по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана, распоряжение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Руководитель Рабочей группы:
Министр энергетики
Члены Рабочей группы:
замминистра экономики
замминистра финансов
замминистра экологии и природных ресурсов
замминистра сельского хозяйства
замминистра цифрового развития и транспорта
замминистра по чрезвычайным ситуациям
первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
зампред правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
вице-президент Национальной Академии Наук Азербайджана
зампред ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
вице-президент ОАО «Азерэнержи»
зампред ОАО «Азеришыг»
вице-президент SOCAR.
Согласно распоряжению, Министерству энергетики поручено выполнять функции секретариата Рабочей группы и организовывать заседания Рабочей группы не реже одного раза в квартал.
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