Вооруженные силы Турции с начала текущего года ликвидировали 2 226 курдских боевиков в ходе антитеррористических операций, сообщил в понедельник глава Минобороны страны Хулуси Акар в эфире телеканала NTV.

«С 1 января 2022 года уничтожены 2 226 террористов. Террористическая организация находится на грани краха, террористы в безысходности», — сказал Акар, говоря о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и ее сирийском ответвлении — «Силах народной самообороны» (СНС).