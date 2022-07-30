Полк «Азов» выступил с официальным заявлением по поводу массового убийства украинских военнопленных в Еленовке.

Временно исполняющий обязанности командира подразделения Никита Надточий заявил, что в полке уже знают имена исполнителей и организаторов убийства.

«Мы найдем их, где бы они ни находились — на захваченных территориях Украины, в России или в третьих странах. Украина как государство обеспечит справедливое наказание <…>

Россия думает, что она убила „Азов“, казнила его. Но „Азов“ — это теперь вся Украина. Каждый украинец отомстит за каждого из наших замученных и погибших братьев», — сказал он.

