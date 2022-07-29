Зверства россиян, которые они совершают с украинскими военнопленными, вызывают ярость. Вооруженные силы Украины отомстят за каждого погибшего или искалеченного собрата.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Залужный отметил, что в отличие от российских военных преступников, украинская сторона соблюдает нормы международного гуманитарного права, в том числе в отношении обращения с военнопленными.

«В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, сестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют сроков давности. Знайте, враги, вам не будет места на Земле», — заявил он.