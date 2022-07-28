«Корона Карабаха», азербайджанская культурная столица — Шуша, регулярно принимает у себя и международные форумы самого разного формата. 22 июля, в День национальной пресыщения, в Шуше, напомним, состоялся Международный медиафорум на тему «Глобальные тренды в медиа, новые вызовы» с участием журналистов и экспертов.

И, судя по материалам АрмСМИ, проведение в Шуше столь авторитетного медиафорума вызвало очередную истерику у «болтающего класса» по ту сторону линии фронта. Особенно усердствует здесь газета «Голос Армении» — бывший ереванский «Коммунист» на русском языке.

В статье под крикливым заголовком: «Армяне молчат, а враг действует ежедневно» газета возмущается: «Как только не пиарят оккупированный «Шуши» (Шуша, здесь и далее кавычки наши — Minval) в Азербайджане, упорно, целенаправленно и энергично продвигая на всевозможных международных площадках (политических, культурных, информационных) вранье об «азербайджанском «Шуши»». И, к вящему ужасу «Голоса Армении, «при полном непротивлении и гробовом молчании армянских властей». Как ошарашенно констатирует газета, «Недавно в оккупированном <…> «Шуши» прошел международный медиа-форум. Можно только догадываться, сколько лжи и антиармянской пропаганды было влито за дни этого форума в уши представителям СМИ разных стран. Опять же при гробовом молчании армянской стороны». Как вынуждены теперь признать и армянские эксперты, «азербайджанцы трудятся, не покладая рук – и на политическом фронте, и на идеологическом, информационном, культурном и т.д., при помощи апробированных методов — лжи, фальсификаций, искажений планомерно вбивая в обиход международной общественности свою неправду». То есть, в переводе, информируя этих самую международную общественность об истинном положении дел в Карабахе и разрушая армянские мифы и фейки.

Как продолжает газета, «параллельно медиа-форуму в Шуши в Таллине прошла выставка некоего Ровшана Нура (Гулиева) – азербайджанского художника, и прошла она, внимание, «при содействии Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Эстонии в рамках «Года города Шуша». Чем занят наш МИД, наши дипмиссии, кроме того, что продвигают мифическую повестку мира – вопрос риторический. Как пишет Trend, на вышеупомянутой выставке «представлено более 70 работ «Азербайджанские узоры» – ковры, картины, керамические произведения, посвященные истории, культуре, архитектуре и традициям Азербайджана, в том числе древней земле Карабаха, Шуше». При этом никакой реакции с армянской стороны – никакой!»

Конечно, издание винит во всем Никола Пашиняна: «Конечно, жаль, что международные организации не хотят быть «большими католиками, чем Папа Римский», но с какой стати они должны бросаться грудью на амбразуру, когда сам премьер-министр Армении публично заявляет, что «Шуши был несчастным, бесцветным городом. Нам был нужен «Шуши»?» — тоже непонятно. Стоит ли после этого удивляться, что в официальном документе Евросоюза об имплементации партнерства с Азербайджаном ни разу не используется термин «Нагорный Карабах», что мало кого в мире волнует проблема создания в Азербайджане спецкомиссии по уничтожению следов армянской идентичности культурных и религиозных памятников, находящихся на оккупированных Азербайджаном территориях Нагорного Карабаха, что мало кому есть дело до армянских военнопленных, до сих пор томящихся в азербайджанских тюрьмах?»

Но если начистоту, то что в нынешней ситуации могут сделать армянские дипломаты, будь они хоть семи пядей во лбу? Заставить мир забыть о международном праве и признанных границах? Заставить всех, по меткому выражению одного из российских журналистов, «смотреть на мир армянскими глазами»? Расписаться в притязаниях на азербайджанскую территорию, за что тут же последует «ответка»? И то, что ереванский остающийся класс оказался не готов к тому, что вслед за «горячей» войной Армения проигрывает и дипломатическую, и информационную войну, уже ничего не меняет.

Отдел политики Minval.az