Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский рассказал, когда пройдёт матч за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

Игра запланирована на апрель-май 2023 года, написал в социальных сетях Сутовский.

Уточняется, что если кто-то из участников не сможет или не захочет играть матч, то его заменит бронзовый призёр турнира претендентов Теймур Раджабов.

Действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен 20 июля сообщил, что отказался играть с Непомнящим за мировую шахматную корону. По словам норвежца, он принял такое решение из-за отсутствия мотивации.