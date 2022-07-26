На освобожденной территории Кельбаджарского района на мине подорвался командир N-ской воинской части Министерства Обороны Вугар Исбендияров. Данную информацию приводит пресс-служба Генеральной Прокуратуры.

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Стало известно, что Вугар Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли района получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине.

По данному факту в Военной Прокуратуре Кельбаджара возбуждено уголовное дело.