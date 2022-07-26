Вечером 26 июля на территории Кяльбаджарского района в результате взрыва мины получил ранения военнослужащий ВС Азербайджана Исбендияров Вугар Тофиг оглу.

Данную информацию приводит Министерство обороны Азербайджана.

Военнослужащего доставили в военно-медицинское учреждение.

Оборонное ведомство обратило внимание на необоснованность информации, распространяемой в социальных сетях о том, что в результате подрыва мины получили ранения несколько военнослужащих Азербайджанской армии.

«Сообщаем, что Министерство обороны предоставило официальную информацию о пострадавшем в результате взрыва мины военнослужащем В.Исбендиярове. Еще раз призываем пользователей социальных сетей не распространять официально не подтвержденную информацию», — говорится в сообщении.