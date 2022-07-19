В порт финской столицы Хельсинки во вторник зашел американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke, сообщил 6-й оперативной флот США.

Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному ракетному вооружению, управляемому единой системой Aegis («Иджис»).

Эсминец оснащен крылатыми ракетами Tomahawk («Томагавк») с дальностью действия 1600 км, зенитными управляемыми ракетами RIM-66 SM-2 («Стандарт-2») и противолодочными управляемыми ракетами RUM-139 ASROC.

В зависимости от поставленных задач корабль может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk.