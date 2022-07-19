В марте 300 военнослужащих из части 63354, которая находится в Буйнакске, самовольно сложили оружие и, не дождавшись увольнения, уехали из Украины. Об этом пишет издание The Moscow Times со ссылкой на двух правозащитников.

«Если военнослужащий отсутствует по месту службы более 10 дней, то к нему может применяться уголовная ответственность, и сейчас в деле разбирается военная прокуратура», — заявил изданию неназванный военный юрист из Москвы, к которому обратились контрактники.

Военные находились в районе самопровозглашенной «ДНР». Они утверждали, что у них были проблемы с обмундированием и вооружением. По словам одного из правозащитников, некоторые солдаты вернулись в Дагестан с обмороженными конечностями, и им пришлось «срезать почерневшее мясо».

В Буйнакске военнослужащих встретили как дезертиров. После их возвращения в городе прошло собрание с участием их родственников, местных властей, военных и прокуратуры, рассказал один из правозащитников.

«Я посмотрел в глаза каждому, кто говорил, что их нужно пожалеть. Матери плакали, говорили, что сыновья мерзли, что не могли помыться нормально. А я говорил: вы думаете, в Великую Отечественную в окопах хорошо было?» — заявил один из жителей города, который присутствовал на собрании.

В итоге часть вернувшихся военных уволилась, а часть «под давлением родственников и местных властей» вернулась в Украину.