Китай будет способствовать более сильному, более экологичному и здоровому глобальному развитию вместе с международным сообществом, заявил китайский чиновник. «Мы должны оставаться приверженными развитию», — заявил в четверг министр экологии и окружающей среды Хуан Рунцю. «Мечта народа о лучшей жизни и социальной стабильности может быть реализована только путем непрерывного развития». Хуан сделал это заявление на министерском круглом столе Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию, созванного под эгидой Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, сообщает агентство Глобал Чайна Дэйли.