Посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, как уже сообщал Minval.az, посетил культурную столицу Азербайджана — город Шуша. Где вместе с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглы осмотрел город и ознакомился с планами по восстановлению. Визит обошелся без громких заявлений. Но в Азербайджане поездку Бочарникова в Шушу справедливо расценили как серьезный дипломатический сдвиг.

Ряд экспертов обратил внимание, что Россия — это еще и сопредседатель Минской группы ОБСЕ, и далеко не все послы стран-сопредседателей уже побывали в Шуше. А это верный признак, что Минская группа сегодня не в состоянии договориться между собой и вряд ли может представлять собой серьезную переговорную силу. Куда важнее, что Россия признает сложившиеся в Карабахе послевоенные реалии вообще и суверенитет Азербайджана над освобожденными территориями, включая город Шуша, в частности.

Послу РФ в Азербайджане господину Бочарникову уже случалось разочаровывать армянских националистов. Достаточно вспомнить его недавнюю поездку в Кельбаджарский район Азербайджана, о чем также рассказывал Minval.

Вот и его нынешняя поездка в Шушу вызвала настоящую истерику армянских националистов. Пашиняновские телеграмм-помойки уже завопили: «…Нам не очень понятно каково это-быть послом России в Азербайджане, знать, что тебя используют в пропаганде и все равно использоваться, при этом осознавая, что подливаешь масла в огонь в процессе, в котором страна, которую ты представляешь является посредником, миротворцем, гарантом».

Многие, впрочем, уже задают ироничные вопросы: а последует ли нота МИД Армении? Или там не рискнут портить отношения с РФ и еще расписываться в том, что территориальные претензии к Азербайджану не сняты с повестки дня? Но, так или иначе, вынуждены напомнить армянской стороне: миротворчество должно строиться на уважении границ и выполнении взятых на себя обязательств. И незнание этих тонкостей никоим образом не страхует Армению от новых разочарований.

Отдел политики Minval.az