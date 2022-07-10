Военная спецоперация на севере Сирии, запланированная турецким правительством, будет проведена в соответствии с планом, сообщил 10 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на саммите НАТО в Мадриде.

«Как я уже говорил ранее, мы сделали всё, что необходимо сделать для обеспечения безопасности нашей страны, для обеспечения безопасности наших земель, под руководством нашего президента, и мы полны решимости делать это в будущем, слава богу, мы на это способны», — ответил Акар на вопрос журналистов о том, получила ли Турция совет избегать или отложить планируемую военную операцию на севере Сирии.