В минобороны РФ официально объявили о паузе в боях, в подразделениях проходят мероприятия «по восполнению боевых возможностей».

«Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома», — цитирует ТАСС источник в минобороны РФ.

Как уже писал Minval, сегодня об оперативной паузе в российских войсках сообщал американский Институт изучения войны.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о «полном освобождении» Луганской области Украины. Путин на это велел дать военным время на отдых.