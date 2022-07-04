Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на СВХ ООО «Терминал Восток-Запад» было приостановлено оформление партии сыра весом 20 010 кг, поступившей из Азербайджана, сообщается на сайте Россельхознадзора.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено, что тара и упаковочный материал — вторичного использования и не соответствует установленным требованиям Евразийского экономического союза к таре и упаковке (картонные коробки мятые, с признаками переклейки маркировочных этикеток).

Отмечается, что на головках сыра при снятии защитного слоя воска обнаружена маркировка другого производителя (предположительно предприятия Нидерландов) 45+ KAAS MAASDAM NL2F, не аттестованного на право поставок на территорию ЕАЭС. Кроме того, внутри картонных коробок и на сыре имеются плесневые образования зеленого и черного цвета, при этом температура внутри рефрижератора составляет +5.4ОС, что соответствует условиям хранения данной продукции согласно маркировке и информации в ветеринарном сертификате, и, предположительно, может свидетельствовать о ненадлежащем качестве товара и наличии органолептических изменений до начала транспортировки.

Перемещение груза было приостановлено до получения пояснений по указанным фактам от ветеринарных служб Азербайджана и Нидерландов.