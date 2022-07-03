Подходит к концу первенство Европы по баскетболу среди малых стран.
В матче за 3-е место азербайджанские баскетболисты сразились с командой Андорры. Наша сборная уступила со счетом 75:84 и заняла четвертое место.
Подходит к концу первенство Европы по баскетболу среди малых стран.
В матче за 3-е место азербайджанские баскетболисты сразились с командой Андорры. Наша сборная уступила со счетом 75:84 и заняла четвертое место.
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