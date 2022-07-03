Анкара ведет переговоры с Ашхабадом о поставках туркменского природного газа. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай во время визита в Туркменистан.

«Мы работаем над 3 альтернативами: использование линии TANAP через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению», — отметил он.

Октай заявил, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.

Подчеркнув, что северный коридор стал рискованным из-за кризиса между Россией и Украиной, и что это делает средний коридор гораздо более привлекательным, он отметил: «Мы хотим активировать средний коридор во многих областях с использованием железнодорожной и воздушной логистической инфраструктуры с использованием каспийского перехода. Здесь мы тоже увидели взаимную решимость и искреннее сотрудничество».