В Азербайджане продолжается строительство дороги, проложенной в качестве альтернативы Лачинскому коридору. Длина дороги составляет 32 км. Ожидается, что в этом году строительство будет полностью завершено.

Отметим, что дорога будет двухполосной. После того, как трасса будет готова, российский миротворческий контингент, который сейчас контролирует Лачинский коридор, будет размещен на этом маршруте. В результате город Лачин, село Забух перейдут под контроль Вооруженных Сил Азербайджана.

Несмотря на то, что до сдачи в эксплуатацию есть почти полгода, всеармянский «плач Ярославны» слышен уже сегодня. Мол, «кровожадные» азербайджанцы прокладывают дорогу, после чего вернут азербайджанский город, а российские миротворцы дислоцируются на новом месте. И все это происходит на глазах цивилизованного мира, который безучастно взирает на то, как попираются права и интересы «многострадальных» и «самых древних».

Однако все старания армян, которые на протяжении всего тлеющего карабахского конфликта удачно для себя носили маску «многострадальцев», сегодня напрасны. «Пламя», разгоревшееся из «карабахской искры» осенью 2020 года, дотла сожгло эту самую маску.

После освобождения оккупированных земель мировое сообщество воочию убедилось, что «многолетняя овца» на деле оказалась… нет, не волком, а шакалом. Единственное, что после бегства с наших земель оставили армяне — это руины. Представители «величайшей цивилизации и культуры» на деле оказались обыкновенными вандалами.

Действительно, что взять с тех, кто, спешно покидая азербайджанские земли, умудрялись забирать с собой даже унитазы. Впрочем, особо винить похитителей унитазов мы не станем. Как показала 44-дневная война, почти все «непобедимые армянские воины» подвержены «медвежьей болезни». Гражданские лица, тем паче. Поэтому унитазы в дороге хаям пригодились.

Но вернемся к Лачину. Причем, во всех смыслах этого слова. Судя по настроениям, которые царят в армянском обществе и медийном пространстве соседней страны, там серьезно готовятся к очередному «геноциду».

Известно же, что армяне – большие любители и коллекционеры «геноцидов». Создается впечатление, что вся остальная часть населения планеты, забросив все дела, только и делала, что «геноцидила» армян при удобном и неудобном для последних случаях. И на этих извращенных фантазиях создавалась армянская история.

Но, если наши недружественные соседи предпочитают жить в вымышленном мире, а не трезво смотреть на сложившуюся реальность, то пусть живут. Как говорил падишах из фильма «Волшебная лампа Аладдина»: «Если ему нравится лазать по горшкам, пусть лазает». И при этом армяне ради «целого горшка» упускают из рук «полцарства».

Именно мир, стабильность и отказ от бредовых идей, станет спасительным кругом для Армении. И этот круг готов кинуть утопающей Армении именно Азербайджан. Проблема в том, что хаи дальше своего армянского носа не видят. Они никак из своей варварской сущности выползти не могут. И потому для армян, живущих в Лачине, есть два выхода: или они принимают гражданство Азербайджана и живут по законам нашей страны, или им придется в свою копилку «геноцидов» добавить еще один миф: «Лачинский геноцид».

И, судя по всему, карабахские армяне загодя к этому событию готовятся. Мы же знаем, что каждый год 24 апреля хаи устраивают песни и пляски на костях своих предков-предателей. Вот и в настоящее время хаи из Лачина решили отплясаться.

Так, представитель партии «Пробуждение» Ара Зограбян на своей странице в Facebook обнародовал видеоматериал, на котором видно, как посетившие Лачин армяне танцуют кочари у церкви «Сурб Амбарцман».

Ну что же, довольно символично. Танец «Кочари» означает «кочевник», поэтому «граждане бандиты», готовьтесь к переселению. Это лебединая песня, в данном случае, танец.

Кстати, был и есть такой чудак, который танцевал «Кочари» в Шуше. Чем его свистопляска обернулась, всем известно. Ара желает продолжения банкета? Не проблема. Только нынешние танцоры будут чужими на азербайджанском празднике жизни…

Фарид Теймурханлы

P.S. Чуть было не забыл. Армяне, убегая из Лачина, унитазы оставьте. Даже для вас это не комильфо.