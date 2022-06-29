В Мадриде проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревнованиях принимает участие и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
Сегодня Раджабов играл с представителем России Яном Непомнящим. Партия завершилась вничью.
В Мадриде проходит турнир претендентов на мировую шахматную корону. В соревнованиях принимает участие и азербайджанский шахматист Теймур Раджабов.
Сегодня Раджабов играл с представителем России Яном Непомнящим. Партия завершилась вничью.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий