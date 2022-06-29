Мы разделяем озабоченность прибрежных государств нынешним состоянием окружающей среды Каспия. Азербайджан заинтересован в расширении сотрудничества для решения экологических проблем Каспийского моря. Успешное взаимодействие прикаспийских государств продолжается в рамках комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспийского моря.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в среду на шестом Каспийском саммите в Ашхабаде.

«В конце этого года в Баку пройдет VI Конференция Сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря. Сегодня на встрече в узком составе мы обменялись мнениями с нашими коллегами по вопросам, вызывающим особую озабоченность, в частности по мелководью Каспийского моря. Мы наблюдаем это уже много лет, и, к сожалению, настораживает динамика мелководья. Поэтому мы обменялись мнениями и, вероятно, наши делегации продолжат работу по созданию специальных экспертных групп для выявления причин такой экологической катастрофы и определения мер по предотвращению дальнейшего обмеления Каспийского моря» — подытожил азербайджанский лидер.