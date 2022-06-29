Советник главы ОП Украины Михаил Подоляк прокомментировал публикацию CNN о неуверенности Белого дома в том, что Украина сможет вернуть все оккупированные территории.

По мнению Подоляка, речь идёт не о «российской информационной спецоперации», а о «пессимизме конкретного сотрудника Белого дома».

«Есть «ястребы», есть «голуби», а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный «работник аппарата» в плохом настроении, поделился за кофе нытьём с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок «Всё пропало, Путин побеждает», — пишет советник главы ОП в своём Telegram-канале.

Подоляк уверен, что Украина вернёт свои территории военным путем: «Это не «успокаивающая мантра» и не политический лозунг, чистая математика и военный расчёт. Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружений».