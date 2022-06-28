На прошлой неделе в Баку прошла интеллектуальная игра «Шекербура Шоу», тематика которой была посвящена Украине. В числе организаторов данного мероприятия известные знатоки и эрудиты Ровшан Аскеров и Роман Оркодашвили. Вопросы викторины были самые разнообразные, и касались они в основном, историко-культурного наследия украинского и азербайджанского народов.

В рамках игры вопросы участникам игры по видеосвязи были заданы также со стороны известных украинских государственных и общественных деятелей, представителей творческой интеллигенции и шоу-бизнеса. Среди них – Елена Кравец, Сергей Сивохо, Александр Андросов, Игорь Ласточкин, Владимир Дантес, а также министр обороны Украины Алексей Резников, большой ценитель игры «Что? Где? Когда?».

Участие в этом увлекательном мероприятии стало для его участников не только прекрасной возможностью помочь украинцам в это сложное время, но и узнать больше про Украину и украинско-азербайджанские отношения.

Сегодня сотрудник Minval.az поговорил с Ровшаном Аскеровым, согласившимся ответить на вопросы издания в блиц-интервью.

— Ровшан, на днях стартовал очередной выпуск вашего нового «Шекербура Шоу», и на этот раз он был посвящен поддержке мужественному народу Украины, вот уже 4-й месяц находящейся в котле войны. Мы знаем, что многие хотели принять участие в этой игре, она широко рекламировалась в социальных сетях и в СМИ. Но после того, как эта игра состоялась, о ней написано было довольно сухо. А потому очень хотелось бы знать – чем запомнилось это шоу.

— Идея о благотворительной игре пришла в голову не только мне, но и моему товарищу по интеллектуальным играм — Роману Оркодашвили, так как помогать людям, оказавшимся в котле подлой войны – это дело чести. Мы рады, что мероприятие состоялось с большим успехом, собранные средства направлены на гуманитарные цели: поддержку беженцев Украины, поддержку детей, страдающих от войны в Украине. Причем, мы не объявляли, что каждый присутствовавший на викторине должен был внести какую-то определенную сумму, все участвовали анонимно, передавали деньги. И в результате удалось собрать сумму больше 2,5 тысяч манатов. Мы с Романом были в посольстве Украины по приглашению посла Владислава Каневского, выразившего нам благодарность за помощь и поддержку. Кстати, сын и супруга посла тоже участвовали в этой благотворительной игре.

Отмечу, что это была вторая игра «Шекербура Шоу», первая состоялась в апреле, и тогда тоже были собраны средства, но в этот раз удалось собрать намного больше. Приятно, что люди проявляют щедрость от души, сочувствуют братскому народу Украины. Кстати, инициатива будет продолжена, так как пока идет война, люди нуждаются в помощи и поддержке. Понятно, что и правительство Украины оказывает помощь своим гражданам, и западные союзники, но в такой ситуации хорошего дела много не бывает. И мы, выражая свою позицию, оказываем помощь, поддерживаем народ Украины – и материально и морально.

— Давайте поговорим об интеллектуальном уровне нашего народа. Бытует мнение, что во времена СССР образование было лучше, качественнее, нежели сегодня. Интересно, как эти выводы прокомментируете Вы – известный эрудит, знаток, причем, родившийся и учившийся во времена СССР, равно как и остальные ваши ровесники-знатоки?

— Однозначно, я не согласен с тем, что во времена СССР что-то было лучше, в том числе и образование. Наоборот, в современном Азербайджане все гораздо круче. Тут даже сравнения рядом не стоят, понимаете? Как можно сравнивать возможности вузов СССР – ужасного, отмечу, времени с возможностями современными? Сейчас у нас свободная страна, свободные люди, и, прежде всего, свободные в своем выборе, мыслях, убеждениях. А СССР – это тюрьма. А теперь ответьте вы на мой вопрос: какое образование можно получить в тюрьме? Как может быть лучше в тюрьме, чем на свободе? А потому все рассуждения о том, что во времена СССР образование было лучше – это миф, и не более. Аргумент? Пожалуйста! Если бы в СССР было на самом деле хорошее образование, то «айфоны» бы изобретали здесь, компьютеры были бы созданы здесь, равно как и все хорошее и полезное – все было бы изобретено и создано здесь. А в СССР ничего хорошего создано не было, это было плохое место. И поэтому сейчас лучше – в любом случае. И что касается интеллектуального уровня нашего народа, я отмечу, что он высок и будет еще выше. Есть такая молодежь у нас в стране, на которых я смотрю и белой завистью завидую – у них такие возможности, которых никогда не было у нас, рожденных в СССР. Они знают языки, современное программирование…. Разве это знали мы? А потому никакой ностальгии по прежним временам, из которых и вспомнить-то нечего, у меня нет. Наоборот, я счастлив, что эти времена закончились. И все хорошо. Сегодня каждый гражданин имеет свое законное право выбора – повторюсь.

— Кстати, поговорим о праве выбора, раз уж Вы упомянули о нем. Периодически остро встает вопрос насчет «закрытия» «русского сектора» в Азербайджане. Как вы смотрите на это? Стоит ли закрывать? Или все же лучше смотреть на язык не политизировано, а гораздо проще – как на средство общения и передачи информации?

— Я не слышал вообще об этом. Более того, у меня младший сын учится в русском секторе. И потом, как я могу быть против какого-то языка в стране? Напротив, чем больше языков знаешь – тем лучше. Это же право выбора. Это называется толерантность.

— Понятно, что в свете скандала с Вашим «арестом и задержанием» в России Вы уже туда не вернетесь, как, впрочем, вы и сами неоднократно говорили. Но все равно остается вопрос: не тесно ли Вам на родине, ведь наверняка будет еще немало задумок и проектов, которые Вы захотите воплотить с жизнь, а для этого, возможно, придется сменить географию?

— Странный вопрос. На самом деле мне пока никуда не хочется уезжать. Мне нормально и комфортно в Азербайджане. Но отмечу, что никогда и ничего не бывает под грифом «навсегда». Если у меня появятся какие-то более интересные предложения, работа или проекты, конечно же, я уеду. Почему нет? Мы же живем в свободном мире, и ничто нас не связывает.

— То есть, вы больше космополит, нежели патриот?

— При чем тут космополитизм? Я же не отказываюсь от Родины, уезжая из нее. Я за то, чтобы человек мог реализовывать свои возможности в любой точке мира. И кстати, родину можно любить, находясь за ее пределами, помогать своей стране, поддерживать ее. Давайте будем делить людей не на патриотов и космополитов, а на порядочных и непорядочных.

— О Вас на форумах и в соцсетях часто пишут много негатива, в частности о том, что Вы никак не поддерживали Азербайджан во время второй Карабахской войны – то есть не написали ни одного разгромного статуса, в котором упрекнули бы соседнее государство, оккупировавшее наши земли, не поддержали нашу армию.

— Это однозначно вранье. Что значит, я не поддержал амию? Как я мог ее поддержать, находясь в Москве? А те, кто меня в этом обвинял, сами-то писали из окопов? Я поддерживал так, как считаю нужным, и проживая в России, всегда и везде говорил, что Азербайджан ведет справедливую, освободительную войну, которая началась не 20 сентября 2020 года, а в далеком 1984 году, когда Армения предъявила территориальные претензии Азербайджану. Это все, то я могу сказать. Ну а насчет того, что пишут обо мне на форумах…. Это равносильно тому, чтобы воспринимать все, что пишется на заборах.

Беседовала Яна Мадатова