С учетом роста цен на продукты питания, в рамках изменений в госбюджет нынешнего года на создание резервов продовольственной безопасности будет направлено 193 млн. манатов.

Об этом заявил в беседе с журналистами министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, исходя из этого, государство планирует принять дополнительные гибкие меры в данной сфере.

«Правительство разрабатывает и реализует определенные антиинфляционные меры в соответствии с поручениями президента Азербайджана. Большинство из них связано с отменой действующих таможенных пошлин и налогов на ввозимые в Азербайджан продукты питания. То есть принимаются соответствующие решения. Считаем, что в результате реализации принятых решений, как минимум за счет устранения повышения цен на те товары, которые выпадают на долю правительства Азербайджана, произойдет небольшое снижение цен», — сказал Самир Шарифов (цитата по АПА).

Соответствующим государственным органам даны поручения по пресечению искусственного завышения цен на продовольственную продукцию, сказал Самир Шарифов.

По его словам, эти органы проводят соответствующую просветительскую работу с предпринимателями, чтобы они, сознавая социальную ответственность, не злоупотребляли ситуацией.