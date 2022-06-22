Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса» прошел первое чтение.

Согласно изменениям, зарплата парламентариев увеличится – на 43%.

Ранее Minval.az уже сообщал, что согласно действующему законодательству, месячная зарплата спикера ММ Сахибы Гафаровой составляет 2475 манатов. Если будут изменения, то ее зарплата повысится на 43,43%, то есть – на 1075 манатов. Таким образом, зарплата председателя MM составит 3550 манатов. Помимо этого, предлагается надбавка к зарплате председателя ММ в размере, в два раза превышающем оклад руководителя парламента. В итоге официальный ежемесячный доход спикера достигнет 10 650 манатов.

Повышение зарплаты охватит всех депутатов: от рядовых до председателей комитетов и заместителей председателя ММ. Так, с учетом надбавок зарплата первого заместителя председателя ММ Али Гусейнли составит 9 585 манатов (без надбавок – 3195 манатов). Зарплата заместителей председателя ММ Адиля Алиева и Фазаиля Ибрагимли повысится от 2103.75 до 3017.5 манатов и в итоге вместе со всеми денежными выплатами достигнет 9052.5 манатов.

Зарплата председателей комитетов и комиссий ММ составит 8520 манатов, зарплата их заместителей — 7987.5 манатов. Ну а зарплата рядовых депутатов поднимется до 7455 манатов. Отметим, что с лишь с должностного оклада депутатов удерживаются налоги, остальная часть налогообложению не подлежит.

Отдел новостей