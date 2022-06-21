Судя по всему, депутатам Милли Меджлиса снова повысят зарплату. Потому что в настоящее время рассматривается вопрос внесения изменений в Закон Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса». Согласно изменениям, если они будут приняты, зарплата парламентариев резко увеличится – на 43%.

Отечественные СМИ пишут о том, что согласно действующему законодательству, месячная зарплата спикера ММ Сахибы Гафаровой составляет 2475 манатов. Если будут изменения, то ее зарплата повысится на 43,43%, то есть – на 1075 манатов. Таким образом, зарплата председателя MM составит 3550 манатов. Помимо этого, предлагается надбавка к зарплате председателя ММ в размере, в два раза превышающем оклад руководителя парламента. В итоге официальный ежемесячный доход спикера достигнет 10 650 манатов.

Повышение зарплаты охватит всех депутатов: от рядовых до председателей комитетов и заместителей председателя ММ. Так, с учетом надбавок зарплата первого заместителя председателя ММ Али Гусейнли составит 9 585 манатов (без надбавок – 3195 манатов). Зарплата заместителей председателя ММ Адиля Алиева и Фазаиля Ибрагимли повысится от 2103.75 до 3017.5 манатов и в итоге вместе со всеми денежными выплатами достигнет 9052.5 манатов.

Зарплата председателей комитетов и комиссий ММ составит 8520 манатов, зарплата их заместителей — 7987.5 манатов. Ну а зарплата рядовых депутатов поднимется до 7455 манатов. Отметим, что с лишь с должностного оклада депутатов удерживаются налоги, остальная часть налогообложению не подлежит.

За азербайджанских парламентариев можно было бы порадоваться, если бы не одно «но».

Во многих органах исполнительной власти государства все еще выдаются мизерные заработные платы. Возьмем, к примеру, сферу здравоохранения. Здесь врачи-патологоанатомы получают 600 манатов в месяц. Это специалисты, которые дольше всех остальных учились в университете. Это работники моргов, которые выполняют самую грязную и вредную работу, но взамен получают только недомогания. Да и у остальных врачей зарплата – не фонтан.

Помнится, что вопрос повышения материального довольствия работников Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии при министерстве здравоохранения АР обещал поставить на обсуждение депутат ММ Фазиль Мустафа.

Но с тех пор прошло четыре года, а воз и ныне там.

То же самое можно сказать обо всех бюджетниках, кроме силовых и правоохранительных структур, где материальное довольствие относительно выше.

Как известно, последний раз зарплата населения Азербайджана повысилась на 10-20% в январе этого года. Но вместе с зарплатой резко повысились цены на продовольствие, да и в целом жизнь в стране подорожала. Так что, последнее повышение материального довольствия граждан лишь помогает выжить, удержаться на плаву в период инфляции, но никак не больше.

Информация об ожидаемом повышении зарплаты депутатов вызвала острое негодование и возмущение в социальных сетях. Оно и понятно. Поправки в Закон «О статусе депутата Милли Меджлиса» вносятся, соответственно зарплата повышается чуть ли не каждый год, а средняя пенсия граждан не достигает 400 манатов. Это при том, что пожилые люди большую часть своей пенсии тратят на лекарства и лечение. Из года в год безрезультатно поднимается вопрос восстановления детских пособий. Законодатели объясняют невозможность реализации данного вопроса ограниченным бюджетом. А на днях депутаты обсуждали вопрос восстановления инфраструктуры Карабаха и сетовали по поводу нехватки государственных средств на эти цели. Предлагали даже вовлечь в жилую застройку освобожденных территорий состоятельных беженцев.

А как дело дошло до себя любимых, парламентарии тут же забыли о проблемах государства и нехватке средств, и в состоянии нетерпеливого ожидания прикусили языки.

Да уж, тяжела и неказиста жизнь народного избирателя. Ощущение, что только депутаты в Азербайджане и работают.

Однако все должно быть по справедливости. Сначала нужно позаботиться о малоимущих и недееспособных гражданах, а лишь затем о себе. А у депутатов все наоборот…

Рамелла Ибрагимхалилова