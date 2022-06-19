Австралия начала передачу обещанных бронетранспортеров для Украины. Первые четыре машины уже покинули базу Эмберли на прошлой неделе.

Об этом сообщает Министерство обороны Австралии.

Сообщается, что четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет АН-124. Еще будет передано 10 таких машин.

Общий пакет военной помощи правительства Австралии включает поддержку на сумму более 197 долларов. В него войдут бронемашины Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и снаряжение.

По словам премьер-министра Энтони Альбанезе, эта помощь является ответом на прямой запрос Минобороны Украины.

«Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины. Наш народ поддерживает Украину с самого начала этого конфликта, и мы гордимся тем, что можем предоставить доступ к значительным возможностям, таким как бронетранспортеры, которые прибыли на прошлой неделе», — отметил он.

Бронетранспортер M113AS4 — это боевая бронированная машина, разработанная еще в конце 1950-х, предназначена для доставки солдат на поле боя. Австралийская модификация представляет собой модернизированный вариант.

