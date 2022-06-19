Посол Азербайджана в Софии Гусейн Гусейнов в воскресенье в соцсети «Твиттер» отметил, что Болгария с 1 июля сможет получать азербайджанский газ в полном объеме после завершения в июне тестовой прокачки газа по интерконнектору Греция-Болгария (IGB).

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Посол добавил, что по IGB уже началась тестовая прокачка азербайджанского газа в Болгарию. По его словам, ожидается, что тестовые поставки будут проведены до конца июня.

«… Поставки согласованных объемов газа начнутся с 1 июля», — подытожил дипломат.