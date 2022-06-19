Первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию началась на новом трубопроводе IGB, передает корреспондент радиостанции BNR.

Согласно сообщению, пробный объем «голубого топлива» будет прокачан до июля.

Завершение строительства и запуск в эксплуатацию газопровода IGB (Интерконнектор Греция-Болгария) были запланированы на первую половину 2021 года, однако их перенесли на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса и проблемами с поставками материалов. Отмечается, что магистраль подключат к плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа, которую планируют построить в Александруполисе.

Мощность трубы составляет три миллиарда кубических метров газа в год, однако потенциально прокачка может увеличиться до пяти миллиардов кубов.

IGB относится к числу проектов, представляющих общий интерес Еврокомиссии, которая утвердила софинансирование со стороны ЕС на сумму 84 миллиона евро.