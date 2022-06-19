В Мадриде продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону.
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов в третьем туре соревнований сыграл вничью с представителем России Яном Непомнящим.
В Мадриде продолжается турнир претендентов на мировую шахматную корону.
Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов в третьем туре соревнований сыграл вничью с представителем России Яном Непомнящим.
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